Mang 8.000 viên ma túy tổng hợp từ Quảng Bình sang Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Quyền (SN 1990, ở tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 8.000 ma túy tổng hợp.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng người Quảng Bình thường xuyên vào địa bàn Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, vào khoảng 22 giờ ngày 26/1/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm PCTP Ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đội phòng chống ma túy - Hải quan Hà Tĩnh phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 73A-105.13 di chuyển trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã bám theo chiếc xe ô tô trên để yêu cầu dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Quyền (SN 1990, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tàng trữ trong xe ô tô 1 túi ni lông màu đen, bên trong đựng 1 hộp giấy các tông màu vàng chứa gần 8.000 viên ma túy tổng hợp cùng một con dao nhọn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy thu giữ

Qua đấu tranh, Nguyễn Bá Quyền khai nhận số tang vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được vận chuyển từ tỉnh Quảng Bình vào Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Bá Quyền có dấu hiệu của tội “Mua bán trái phép chất ma túy” lực lượng chức năng đã tiến hành đưa đối tượng cùng tang vật có liên quan về Công an thị xã Kỳ Anh để tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Cường