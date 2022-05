Mất lái, xe tải chở đất lật nghiêng trên đường liên xã

Xe tải chở đất mang biển kiểm soát 34C-21161 khi đi qua thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì mất lái lật nghiêng, gây cản trở giao thông trên tuyến đường liên xã.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Công an xã An Dũng, vào lúc 9h45 phút ngày 4/5, xe tải mang biển kiểm soát 34C-21161 do tài xế Th. điều khiển chở đất từ mỏ đất ở thôn Tân Tiến ra đến thôn Đông Dũng, cùng thuộc xã An Dũng (Đức Thọ) thì mất lái nên lật nghiêng, đất đá tràn ra đường.

Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người, tuy nhiên gây trở ngại cho việc lưu thông trên địa bàn.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã An Dũng đã phối hợp với Công an xã An Dũng và người dân xử lý lượng đất tràn ra đường để đảm bảo cho việc ATGT.

Được biết, tuyến đường liên xã này có khá nhiều người và phương tiện qua lại.

Sỹ Thông