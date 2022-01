Mô hình tự quản về PCCC ở Hà Tĩnh giúp người dân yên tâm đón tết

Các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã giúp người dân Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng cần thiết, nhận thức rõ trách nhiệm, nâng cao cảnh giác trước “bà hỏa”, nhất là trong thời điểm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mô hình "Tổ tự quản an toàn về PCCC” tại tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh có 12 thành viên tham gia.

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, ông Trần Hữu Thường - Tổ trưởng "Tổ tự quản an toàn về PCCC” tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng (TX. Hồng Lĩnh) bận rộn hơn với việc sắp xếp lại các vật dụng chữa cháy được cất giữ tại nhà văn hóa, thông báo nhắc nhở bà con tiếp tục nâng cao ý thức PCCC trong dịp tết trên hệ thống loa phát thanh.

"Tổ tự quản an toàn về PCCC tại tổ dân phố 9 được thành lập vào ngày 16/12/2021 với 12 thành viên. Việc xây dựng tổ tự quản nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, từ đó, giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra; tuyên truyền công tác an toàn phòng cháy nhằm tạo chuyển biến về nhận thức cho người dân; củng cố lực lượng PCCC cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ”, ông Thường trao đổi.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CHCN thị xã Hồng Lĩnh...

Kể từ khi thành lập, tổ đã phân công các thành viên kiểm tra an toàn tại các cơ sở kinh doanh để nhắc nhở họ kịp thời khắc phục những rủi ro dẫn đến cháy nổ. Đến nay, 100% hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện an toàn về PCCC.

Đặc biệt, trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và các hộ kinh doanh.

...và Công an phường Bắc Hồng hướng dẫn tổ viên “Tổ tự quản an toàn về PCCC” sử dụng các thiết bị chữa cháy.

Chị Trần Thị Hường, chủ cơ sở kinh doanh nhựa tại tổ dân phố 9 chia sẻ: “Do kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nên những ngày cuối năm, công tác PCCC được gia đình tôi đặc biệt lưu tâm.

Nhờ có sự hướng dẫn của tổ tự quản, chúng tôi được trang bị các kiến thức cần thiết, từ đó, yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh, mua bán".

Các hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại Hồng Lĩnh diễn tập kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy, cách thoát nạn khi xảy ra sự cố vào tháng 1/2022

Trong khi đó, tại tổ dân phố 1 (phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh), kể từ khi mô hình "Tổ tự quản an toàn về PCCC” đi vào hoạt động (từ ngày 17/8/2021) cũng đã giúp người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động ứng phó với các tình huống khi xảy ra cháy nổ. Nhờ vậy, người dân tránh được tâm lý hoang mang, mất bình tĩnh, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Theo Tổ trưởng Trần Mộc Lương, để đảm bảo đón tết, vui xuân an toàn, các thành viên trong tổ vận động, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công tác PCCC theo phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, quản lý tốt nguồn lửa, nguồn điện, nguồn nhiệt, không để phát sinh, bùng phát cháy gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Mô hình “Tổ tự quản an toàn về PCCC” ở tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh có 6 thành viên.

Thượng tá Võ Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đánh giá: "Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, các tổ tự quản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra nhà ở, hộ kinh doanh, nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức, nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC nhìn chung có sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực giám sát vấn đề hành lang ATGT để xe chữa cháy, cơ giới hoạt động; đảm bảo nguồn nước chữa cháy khi có sự cố xảy ra...

Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu mỗi tổ dân phố đều có mô hình tự quản về PCCC, góp phần thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở".

Thùy Dương