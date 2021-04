Muôn kiểu vi phạm luật giao thông ở Can Lộc

Những hình ảnh người điều khiển xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải… tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất dễ bắt gặp ở Can Lộc (Hà Tĩnh) mấy ngày gần đây.

Ngã tư thị trấn Nghèn (Can Lộc) – nơi giao giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn) với tỉnh lộ 548 có lưu lượng người và phương tiện qua lại tấp nập, tình hình giao thông ở nút giao khá phức tạp, đã có không ít vụ va chạm, TNGT xảy ra ở ngã tư này. Tuy nhiên, ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân nơi đây còn chưa tốt. (Trong ảnh: 2 người đàn ông mặc quần áo dân quân tự vệ, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm).

Chỉ trong vòng 30 phút, PV Báo Hà Tĩnh ghi nhận hàng chục trường hợp không chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân ở khu vực ngã tư thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc). (Trong ảnh: Người đàn ông chạy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ngay cạnh xe tải cơi nới thành thùng).

Đặc biệt, vào lúc tan trường, có rất nhiều học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đây là nút giao có đông xe tải trọng lớn qua lại, chỉ cần xảy ra va chạm có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. (Trong ảnh: Trong 3 học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ thì có 2 em đội mũ phớt, em còn lại có đội mũ bảo hiểm nhưng không gài quai theo quy định, đang cố gắng vượt đầu xe container ở nút giao thị trấn Nghèn).

Theo người dân địa phương, việc không chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở ngã tư thị trấn Nghèn đã diễn ra khá thường xuyên, nhất là thời điểm không có sự hiện diện của lực lượng CSGT. (Trong ảnh: Học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy điện “thản nhiên” vi phạm an toàn giao thông nhưng không bị ai nhắc nhở).

Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn diễn ra ở một số tuyến đường khác trên địa bàn thị trấn Nghèn. (Ảnh chụp trên đường Xuân Diệu, thị trấn Nghèn).

Bên cạnh việc người dân vi phạm các quy định về ATGT thì tại một số tuyến đường ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), tình trạng xe tải chở quá khổ và có dấu hiệu chở quá tải cũng đang diễn ra khá phổ biến. (Ảnh chụp trên QL 15A, đoạn qua xã Thượng Lộc).

Thời điểm này đang là đợt cao điểm xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải của các đơn vị CSGT trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các phương tiện chở đất này vẫn bất chấp quy định, gây ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh chụp trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc).

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, Trung tá Nguyễn Văn Tịnh - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc cho hay: Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát và đã thu được những kết quả tích cực, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn ổn định.

Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Văn Tịnh, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận thanh thiếu niên, người dân chưa tốt, như vượt đèn đỏ, không chú ý quan sát khi qua các điểm giao cắt, văn hóa nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông chưa cao...

“Tại ngã tư thị trấn Nghèn, nhất là vào thời điểm không có mặt lực lượng chức năng làm nhiệm ở đây thì có một bộ phận học sinh, người dân vi phạm ATGT nên gây ra sự lộn xộn nhất định”, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc nói.

Để đảm bảo ATGT trên địa bàn thị trấn Nghèn nói riêng và toàn huyện Can Lộc nói chung, thời gian tới, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thạch Quý – Anh Hoàng