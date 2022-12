Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh

Tổ công tác đặc biệt 238 là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.

Sáng ngày 15/12, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Tổ công tác đặc biệt 238. Cùng dự có Đại tá Đặng Hoài Sơn, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt là hành vi trộm, cướp tài sản; các đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc thành lập Tổ công tác đặc biệt 238 là hết sức cần thiết.

Từ thực tế đó, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt 238 nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Theo kế hoạch, Tổ công tác đặc biệt 238 gồm 85 CBCS thuộc các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Tổ công tác đặc biệt 238 cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến ANTT.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt 238 là tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT; chủ động phát hiện, xử lý đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ…

Từ đó, góp phần răn đe, trấn áp các loại tội phạm, không để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề có liên quan đến ANTT; tăng cường tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh - Phó phòng Cảnh sát hình sự: Tổ công tác đặc biệt 238 sẽ nổ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổ công tác đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các thành viên tổ công tác phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác; chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, thời gian phù hợp để tập trung đấu tranh, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo.

Cùng với đó, phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời giữa các lực lượng; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ đúng lễ tiết tác phong, nêu cao văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong mong muốn, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác đặc biệt 238 hoạt động hiệu quả, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, bảo đảm cho bà con vui tết, đón xuân. Đặc biệt, tổ công tác trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Hùng Quý