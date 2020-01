Hà Tĩnh: Giấu pháo trên xe đầu kéo, một tài xế bị khởi tố

Ngày 13/01, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Doãn Hoàn (SN 1986, trú tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trần Doãn Hoàn và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 00 ngày 10/1/2020, Tổ công tác Công an huyện Hương Khê phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành tuần tra kiểm soát tại km 823+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 7, xã Hương Long phát hiện xe đầu kéo mang BKS: UN-2299 kéo theo rơ móc BKS: UN-2090 do Trần Doãn Hoàn điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng đựng dụng cụ sửa chữa phía bên lái có một bao tải màu trắng, bên trong chứa 15 hộp pháo hoa có tổng khối lượng 21,4kg.

Đối tượng Trần Doãn Hoàn khai nhận mua số pháo hoa trên của một người đàn ông không quen biết. Sau khi mua được pháo, Hoàn để bao tải chứa 15 hộp pháo hoa vào thùng đựng dụng cụ sửa chữa phía bên lái để vận chuyển về nhà sử dụng. Khi đi đến km823+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 7, Xã Hương Long thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Chung