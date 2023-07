Nghi Xuân tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để thôn Kiều Văn (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chiều 28/7, thôn Kiều Văn - xã Xuân Phổ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Nghi Xuân. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng dự.

Đại biểu dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ.

Thôn Kiều Văn nằm ở trung tâm xã Xuân Phổ với 231 hộ, 906 nhân khẩu. Hiện, thôn đã thành lập được 7 tổ liên gia tự quản về ANTT, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Từ các nguồn tin của các tổ trưởng tổ liên gia, công an viên kịp thời tham mưu cho Ban công tác mặt trận thôn tổ chức giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT; tuyên truyền, vận động con em chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT.

Ông Lê Minh Khôi - Trưởng thôn Kiều Văn: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thôn ngày càng hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu tạo sức lan tỏa, phát huy tính chủ động, ý thức trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của người dân

Các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở luôn được ban hòa giải của thôn phối hợp cùng lực lượng công an xã giải quyết triệt để. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được giữ gìn, trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm. Qua đó, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển.

Thời gian tới, thôn Kiều Văn tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT gắn với việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó, tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa...

... và lãnh đạo huyện Nghị Xuân trao hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Kiều Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, Nhân dân thôn Kiều Văn thời gian qua.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Thời gina tới, chính quyền huyện Nghi Xuân nói chung và xã Xuân Phổ nói riêng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm... nhằm hỗ trợ lực lượng công an kịp thời đấu tranh xử lý; gắn kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác của địa phương.

Lực lượng công an xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương thức mới của các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao.

Địa phương cần tăng cường lắng nghe, tiếp thu ý kiến thông qua các diễn đàn, sinh hoạt chi bộ... để giải quyết nhanh chóng những vấn đề phản ánh về ANTT, tệ nạn xã hội cũng như nắm bắt những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND huyện Nghi Xuân tặng giấy khen cho 17 tập thể và 34 cá nhân ở thôn Kiều Văn có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Hữu Trung