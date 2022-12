Nhan nhản tình trạng mua, bán pháo trên mạng xã hội

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6, Nghị định 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 12, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Ngoài ra, việc sản xuất, kinh doanh, mua bán pháo hoa còn được quy định tại Luật đầu tư 2020; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.