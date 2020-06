Nhân viên công ty lừa đảo các đại lý ở Hà Tĩnh hàng tỷ đồng

Sau khi bị thua, làm thâm hụt tiền hàng của công ty, Nguyễn Mạnh Huấn đã lừa đảo các đại lý ở Hà Tĩnh hàng tỷ đồng để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen trên mạng.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn.

Ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố cáo của anh Trương Huy Tân (SN 1995) trú tại xóm Mới, xã Thạch Bình và chị Nguyễn Thị Yến (SN 1988) trú tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) về việc bị Nguyễn Mạnh Huấn (SN 1992, trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tân 1 tỷ đồng và chị Yến 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung điều tra, xác định nội dung vụ việc: Nguyễn Mạnh Huấn là nhân viên Công ty TNHH Nhựa và bao bì Dương Anh (địa chỉ: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho gạch của Công ty tại Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Đến khoảng tháng 3/2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh Trương Huy Tân và chị Nguyễn Thị Yến.

Tháng 8/2019, Huấn bắt đầu tham gia chơi các trò chơi game đánh bạc qua mạng. Sau một thời gian chơi thì hết tiền, Huấn liền sử dụng tiền hàng của công ty để đánh bạc. Đến khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10/2019, Huấn đã làm thâm hụt của công ty khoảng gần hai trăm triệu đồng và không có khả năng để trả nợ.

Từ đó, Huấn nảy sinh ý định vay mượn tiền của một số đại lý để bù vào phần tiền Huấn đã làm thâm hụt, đồng thời tiếp tục sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 10/1/2020, Huấn đã vay và chiếm đoạt của anh Trương Huy Tân 1 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Yến 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huấn đã sử dụng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng do đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của chị Lê Thị Vị (SN 1981 ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 1,13 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hữu (SN 1970 ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 410 triệu đồng; chị Bùi Thị Số (SN 1963 ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Mạnh Huấn không có khả năng chi trả số tiền đã lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Cường - Nhung