Nhanh chóng, thuận tiện khi đăng ký ô tô, xe máy tại công an cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Sau gần 3 tuần triển khai, việc phân cấp đăng ký ô tô, mô tô, xe gắn máy cho 12 đơn vị công an cấp huyện và 31 công an cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra tương đối thuận lợi, được đông đảo người dân đồng tình.

Anh Đặng Văn Hùng hài lòng với thái độ niềm nở của các cán bộ Công an xã Tùng Lộc khi đến làm thủ tục.

Nắm bắt chủ trương phân cấp đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã, cuối tháng 5, anh Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú xã Tùng Lộc, Can Lộc) đến trụ sở Công an xã Tùng Lộc làm thủ tục đăng ký biển số.

“Dưới sự hướng dẫn của Công an xã, tôi đã chuẩn bị hồ sơ gồm giấy tờ nguồn gốc xe, các chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu), giấy tờ lệ phí trước bạ rồi xuất trình căn cước công dân, bước cuối cùng là bấm chọn biển số. Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc niềm nở của các cán bộ công an. Mọi quy trình đều diễn ra nhanh gọn” - anh Hùng chia sẻ.

Công an xã Tùng Lộc hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký biển số xe máy.

Theo Trung tá Phạm Xuân Sách - Trưởng Công an xã Tùng Lộc, từ ngày triển khai (21/5) đến nay, đơn vị đã làm thủ tục đăng ký và cấp biển cho 20 phương tiện, trong đó, có 18 xe mô tô, 2 xe máy điện. Công an xã thường xuyên trao đổi, tham khảo thêm kinh nghiệm từ Phòng CSGT (Công an tỉnh) và Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện), tiếp cận các thiết bị và thao tác thuần thục phần mềm đăng ký nên công việc khá trôi chảy, thuận tiện cho người dân.

Công an phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) niêm yết quy định, thủ tục tại trụ sở để người dân chủ động nắm bắt, theo dõi.

Tại Công an phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), từ ngày đầu ra quân đến thời điểm hiện tại, đơn vị cấp 28 biển số xe, trung bình mỗi ngày, cấp 1-2 biển số cho người dân.

Thượng úy Võ Minh Chí - Phó Trưởng Công an phường Kỳ Thịnh cho hay: Nhờ chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, phương tiện kỹ thuật và chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và niêm yết các quy định, thủ tục, quy trình tại trụ sở nên người dân chủ động chuẩn bị tốt về hồ sơ khi đến đăng ký. Những khó khăn trong thời gian đầu triển khai đã được Công an phường từng bước khắc phục để phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.

Được biết, kể từ năm 2019 lại nay, trung bình mỗi năm, phường Kỳ Thịnh có trên 250 phương tiện xe mô tô được đăng ký mới.

Từ ngày đầu ra quân đến thời điểm hiện tại, Công an phường Kỳ Thịnh đã cấp 28 biển số xe cho người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh), sau gần 3 tuần triển khai, 12 đơn vị công an cấp huyện đã đăng ký, cấp biển số cho 500 xe ô tô (gồm 385 xe ô tô con, 92 xe tải, 5 ô tô khách, 7 xe chuyên dụng, 11 xe sơ mi rơ-moóc); 31 công an cấp xã đã tiến hành đăng ký, cấp biển số cho 1.233 xe mô tô, 235 xe máy điện.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh).

Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện chủ trương phân cấp đăng ký ô tô, xe máy, 12 đơn vị công an cấp huyện và 31 công an cấp xã đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, nguồn lực để thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ của Bộ Công an giao.

Việc phân cấp giải quyết thủ tục đăng ký xe không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an với mục tiêu cao nhất là phục vụ cho người dân”.

Quá trình triển khai đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của chính quyền, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện từ cấp xã, cấp huyện, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại và bảo đảm tính công khai, minh bạch. Vì vậy, quá trình triển khai đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của chính quyền, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thùy Dương