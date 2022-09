Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” ở TX Hồng Lĩnh

Đây là dịp để kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh, thiếu nhi và người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Sáng 16/9, Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Thị đoàn, Ban ATGT thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 với chủ đề: “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Hơn 200 đoàn viên thanh niên trong toàn thị xã và Trường trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh đã tham gia ngày hội.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, Thị đoàn Hồng Lĩnh kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh, thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh Phan Văn Đường kêu gọi đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật ATGT.

Tại ngày hội còn có các hoạt động truyền thông cho học sinh với các nội dung về pháp luật giao thông đường bộ và những hành động cụ thể, thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên như: không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường; mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực về nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông...

Cán bộ Đội CSGT-TT Công an TX Hồng Lĩnh tuyên truyền pháp luật về ATGT

Cùng đó còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông; hướng dẫn kiểm tra phương tiện giao thông, tham gia giao thông an toàn; thực hành lái xe mô hình và trên ván hẹp; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông…

Thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông

Thanh niên thực hành lái xe.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022 ở thị xã Hồng Lĩnh là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn ô tô, xe máy.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền pháp luật về ATGT trên các tuyến đường tại TX Hồng Lĩnh.

Hằng - Hà - Trúc