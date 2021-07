Nhóm đối tượng rủ nhau đi trộm chó trong đêm ở Nghi Xuân

Công an xã Xuân Hải phối hợp Công an thị trấn Tiên Điền và Đội CSHS Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng, số còn lại vẫn chưa trình diện.

3/6 đối tượng trộm chó bị lực lượng công an ở Nghi Xuân bắt giữ.

Vào hồi 3h15" ngày 2/7/2021, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên tuyến đường ven biển thuộc địa phận thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, Công an xã Xuân Hải phối hợp Công an thị trấn Tiên Điền và Đội CSHS Công an huyện Nghi Xuân phát hiện 6 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản (trộm chó) nên đã tiến hành kiểm tra.

4 đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy, 2 đối tượng bị giữ lại là L.V.H. (SN 2000) và T.N.S. (SN 2004) cùng trú tại thôn Trường Châu, xã Đan Trường.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ tang vật là 1 con chó nặng 17 kg, 2 xe máy, 2 cần câu chó và 1 bao tải.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng Đ.T.T. (SN 2004, trú tại thôn Trường Hoa, xã Đan Trường), là 1 trong 6 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Cả 3 đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện thành công 3 vụ trộm chó khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, triệu tập các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Phúc