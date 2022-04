Phá đường dây ghi lô, đề giao dịch hơn 75 tỉ đồng do “nữ quái” cầm đầu

Ngày 19/4, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 75 tỉ đồng.

Theo đó, từ đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ và thông tin từ quần chúng Nhân dân cung cấp, Công an thành phố Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia từ khoảng tháng 10/2021 đến nay. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Kim Oanh.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua nhiều hình thức như tin nhắn điện thoại, các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber; sử dụng sim rác để hoạt động và thường xuyên thay đổi số liên lạc.

Bên cạnh đó, các đối tượng thanh toán tiền ghi số lô, số đề và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản, các tài khoản sử dụng không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên các mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi nhận tin nhắn, Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xoá hết các nội dung để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh.

Đến ngày 11/4, Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ trong chuyên án

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày, các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook, Zalo, Viber; đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản Vietcombank và Techcombank cho Oanh. Đến 18 giờ cùng ngày, Oanh sẽ kết thúc “giao dịch”, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/4/2022 là 1,5 tỉ đồng; số tiền đánh bạc từ tháng 10/2021 đến nay là hơn 75 tỉ đồng.

Cán bộ Công an thành phố Vinh lấy lời khai Nguyễn Thị Kim Oanh.

Theo Công an thành phố Vinh, chủ yếu các đối tượng trong đường dây này đều có tiền sự về hành vi đánh bạc. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan: Triệt xoá đường dây đánh bạc gần 200 tỷ đồng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tại nhiều xã, phường trên địa bàn. Bước đầu xác định 15 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc gần 200 tỷ đồng.

Theo Truyền hình Nghệ An