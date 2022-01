Phạt chủ quán karaoke ở phố núi Hà Tĩnh 15 triệu đồng do vi phạm quy định phòng dịch

Chỉ đạo nhân viên tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke trong thời gian tỉnh Hà Tĩnh đang cấm dịch vụ này để phòng chống dịch COVID-19, Võ Văn Thắng - chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Red bull bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Khu vực cổng vào quán karaoke Red bull

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, khoảng 21h30 phút ngày 24/12/2021, Hoàng Thế Anh (SN 1993, trú tại thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây, Hương Sơn) cùng 3 người bạn của mình đến hát tại phòng 222 quán karaoke Red bull (ở tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn).

Đến khoảng 23h cùng ngày, do có mâu thuẫn với chị L.N. H. (SN 1992, trú trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) là bạn tham gia hát cùng nên Hoàng Thế Anh đã đập phá hủy hoại nhiều tài sản trong phòng hát. Không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc có giá trị tại khu vực lễ tân.

Quán karaoke Red bull vi phạm quy định phòng dịch, bị khách hát hủy hoại tài sản.

Căn cứ kết quả định giá, các đồ vật, tài sản mà Hoàng Thế Anh đã đập phá tại quán karaoke Red bull gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng. Theo đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thế Anh về tội hủy hoại tài sản.

Hoàng Thế Anh bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản

Đối với Võ Văn Thắng - chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Red bull, đã chỉ đạo nhân viên tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke trong thời gian tỉnh Hà Tĩnh đang cấm dịch vụ này để phòng chống dịch COVID-19 nên “Vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp chống dịch” được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, ngày 13/1/2022, Công an huyện Hương Sơn đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Red bull.

Công an huyện Hương Sơn cũng đã ra quyết định xử phạt 4 người hát karaoke, gồm: Hoàng Thế Anh (SN 1993, trú tại xã Sơn Tây); L.N.H (SN 1992), N.N.H (SN 2001), cùng ở thị trấn Tây Sơn; N.T.T.L (SN 2002) ở xã Sơn Hồng, do vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Mức phạt với mỗi cá nhân vi phạm là 2 triệu đồng.

