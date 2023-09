Phát hiện 8 đối tượng trên “xế hộp, biển sang” dương tính với ma túy

Qua test nhanh, Công an Hà Tĩnh phát hiện Hoàng Bá Trung (trú tại xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) và 7 người đi cùng xe dương tính với ma túy.

Các đối tượng (ngồi) thời điểm phát hiện dương tính với ma túy

Thời gian qua, các tổ công tác 238 Công an tỉnh phối hợp với công an cấp huyện và các phòng nghiệp vụ đã phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 21/9/2023, trên đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tổ công tác 238 Công an tỉnh phối hợp Tổ công tác 238 Công an TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành dừng xe ô tô BKS 38A-426.79 để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xe, test nhanh đối với người điều khiển phương tiện là Hoàng Bá Trung (SN 1997, trú tại thôn Phong Hầu, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) cho thấy người này dương tính với ma túy.

Video: Phát hiện 8 đối tượng trên “xế hộp, biển sang” dương tính với ma túy

Ngay sau đó, 7 đối tượng đi cùng xe cũng được tiến hành test nhanh và đều cho kết quả dương tính với ma túy.

7 đối tượng gồm: Bùi Quang Đông (SN 1989), Nguyễn Bảo Trung (SN 1990), Bùi Quang Phong (SN 1987), Nguyễn Văn Dũng (SN 1988), đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên; Chu Văn Mạnh (SN 1989), Nguyễn Mạnh Nhân (SN 1990), đều trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên; Phạm Ngọc Mẫn (SN 2002 trú tại xã Eabal, huyện Bakar, tỉnh Đắk Lắk).

8 đối tượng được triệu tập về cơ quan công an để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện một số chất màu trắng nghi là ma túy. Hiện tổ công tác đã bàn giao tang vật, phương tiện và đối tượng cho Công an TP Hà Tĩnh lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

