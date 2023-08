Phát hiện hơn 3.000 tem nhãn bưởi Phúc Trạch không đủ tiêu chuẩn

Do không hiểu biết, một chủ cơ sở in ấn ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhận đặt hàng và in trên 3.170 tem nhãn bưởi Phúc Trạch không đủ tiêu chuẩn, điều kiện lưu hành.

Lực lượng chức năng phát hiện tem nhãn bưởi Phúc Trạch in sai quy định

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Khê phối hợp với các cơ quan liên quan vừa phát hiện, tiêu hủy trên 3.170 tem nhãn bưởi Phúc Trạch được in ấn không đủ tiêu chuẩn, điều kiện lưu hành.

Theo đó, qua theo dõi xác minh, lực lượng chức năng huyện Hương Khê phát hiện cơ sở in Lý Sơn do bà Phạm Thị Lý (thôn 4, xã Phú Phong) làm chủ đã sử dụng mạng xã hội quảng cáo, nhận in tem nhãn bưởi Phúc Trạch.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở đã in 3.170 tem nhãn bưởi Phúc Trạch không đủ điều kiện lưu hành.

Trong đó, 1.170 tem nhãn “Bưởi Phúc Trạch Long Lài đạt tiêu chuẩn VietGAP” theo đặt hàng của bà Lê Thị Long (hộ kinh doanh, buôn bán ở tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê); 2.000 tem nhãn “Bưởi Phúc Trạch VietGAP” của hộ gia đình bà Phạm Thị Lài (thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch).

Số tem nhãn in sai quy định đã được tiêu hủy.

Tại thời điểm đoàn đến kiểm tra, bà Phạm Thị Lý thừa nhận do thiếu hiểu biết và muốn quảng bá tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch nên đã in tem nhãn không đúng quy định.

Đoàn đã lập biên bản, nhắc nhở chủ cở sở chấm dứt việc in tem nhãn bưởi Phúc Trạch, nếu tái phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thu hồi và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tem nhãn in sai quy trình, quy định.

Quân Chiến