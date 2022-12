Phát hiện một đối tượng dùng súng tự chế để bắn chim

Sử dụng súng tự chế với mục đích săn bắn chim trời, một người đàn ông có hộ khẩu thường trú ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, tịch thu tang vật.

Đặng Minh Hà cùng khẩu súng săn vừa bị tịch thu.

Thiếu tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - PC06, Công an tỉnh) xác nhận: Vào hồi 8h55 ngày 25/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát, Công an thị trấn Nghèn phối hợp với Phòng PC06 và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Can Lộc) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra, phát hiện người đàn ông đang tàng trữ 1 khẩu súng tự chế PCP. Danh tính người này được xác định là Đặng Minh Hà (SN 1990), trú thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

Qua làm việc, Đặng Minh Hà thừa nhận điều khiển xe máy từ nhà theo tỉnh lộ 548 hướng về thị trấn Nghèn mang theo 1 khẩu súng tự chế để bắn chim.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điểm c, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, hành vi “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự” bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng cùng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật.

