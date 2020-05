Phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu Bến Thủy 1 phía Hà Tĩnh

Vào khoảng 9h30" sáng 25/5, người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông đã phân hủy mạnh dưới chân cầu Bến Thủy 1 thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thi thể người đàn ông nằm dưới chân cầu Bến Thủy 1

Người đàn ông chừng 25 - 30 tuổi, mặc quần bò màu xanh (không thắt lưng), áo phông màu tím than có in hình sá sấu, chân đất; trên người không có giấy tờ tùy thân.

Thông tin lập tức được người dân báo cho Công an thị trấn Xuân An.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để khám nghiệm hện trường, khám nghiệm tử thi.

Nhận được thông tin, chính quyền, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như thông báo để làm rõ tung tích của nạn nhân.

“Đến trưa nay, Công an thị trấn Xuân An vẫn chưa xác minh được danh tính và nhân thân của nạn nhân" - Trưởng Công an thị trấn Xuân An Ngụy Khắc Tú cho biết.

Hoài Nam