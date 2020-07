Phát hiện xe ô tô chở 110kg gà không rõ nguồn gốc về tiêu thụ tại Hà Tĩnh

Tài xế ô tô cho biết: số gà trên là gà thải, được thu mua ở các tỉnh phía Bắc đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Vào khoảng 8h 30phút, ngày 27/7/2020, tại khu vực thôn Nam Bình, xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Thạch Đài, Chi cục thú y tỉnh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 38C-103.03 do anh Nguyễn Văn Chung (SN 1991) trú tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) điều khiển đang vận chuyển 110kg sản phẩm động vật (gà).

Số gà này là gà thải, được thu mua ở các tỉnh phía Bắc đưa về tiêu thụ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gà này đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh, anh Chung khai nhận số gà trên là gà thải, được thu mua ở các tỉnh phía Bắc đưa về tiêu thụ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định.

Ánh Hồng