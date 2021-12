Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông dịp cuối năm ở Hà Tĩnh

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng dẫn tới tình hình trật tự ATGT dịp cuối năm diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ATGT trong dịp tết sắp tới.

Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT ở Hà Tĩnh cơ bản ổn định.

Những năm gần đây, với sự nỗ lực của ngành chức năng, các cấp chính quyền, tình hình trật tự ATGT ở Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho biết, với việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nên tính tới thời điểm này, tình hình trật tự ATGT của Hà Tĩnh được kiểm soát tốt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, từ số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, số người chết do TNGT trong năm 2021 giảm 6 người so với cùng kỳ năm 2020.

Đội Tuần tra kiểm soát 1/8 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) kiểm tra phương tiện di chuyển trên tuyến QL8 đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Tuy nhiên, ông Tân cũng nhìn nhận rằng, dù tình hình TNGT có giảm nhưng chưa thật bền vững khi số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đang ở mức khá cao, còn xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng.

Đơn cử như vụ TNGT giữa 2 xe máy BKS 38M1-182.87 và BKS 38N1-261.18 trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn gần Trường THCS Hoa Liên (thuộc xã Xuân Liên, Nghi Xuân) lúc 22h20’ ngày 14/9 làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Các hư hỏng trên tuyến QL 1 đoạn qua Hà Tĩnh được sửa chữa kịp thời, tạo độ êm thuận cho phương tiện lưu thông.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các vụ TNGT xảy ra có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của một số người dân chưa cao. Người tham gia giao thông đa phần thường vi phạm các lỗi như: đi không đúng phần đường, làn đường quy định; tránh, vượt, chuyển hướng không đảm bảo an toàn; chạy quá tốc độ quy định, không làm chủ được tay lái gây tai nạn; sử dụng bia rượu trong quá trình điều khiển phương tiện…

Vụ TNGT xảy ra vào tối 15/12 tại Km 479+600 QL 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh khiến 1 người tử vong.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân, càng gần dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ càng đông hơn. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, các cuộc tổng kết, gặp mặt tất niên nhiều và số người sử dụng bia rượu điều khiển phương tiện giao thông vì thế cũng sẽ gia tăng.

Điều này kéo theo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng. Do vậy, việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT cần phải được tiếp tục triển khai đồng bộ, liên tục và quyết liệt hơn nữa.

“Trong tháng 12 này (tính từ 15/11 - 14/12), toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ TNGT, trong đó có 15 vụ TNGT nghiêm trọng đường bộ làm chết 12 người, bị thương 8 người. So với tháng trước thì số vụ TNGT tăng 8 vụ, tăng 4 người chết và tăng 1 người bị thương”, ông Nguyễn Văn Tân thông tin.

Tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường gây nguy cơ cao xảy ra TNGT. Ảnh chụp trên tuyến ĐT 549, đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo ATGT dịp cuối năm, đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tỉnh cùng tiến hành triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn.

Trong đó, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Cục CSGT và của Công an tỉnh để đảm bảo tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, khép kín tuyến, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là những hành vi có thể trực tiếp gây ra TNGT.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022; Công an tỉnh cũng vừa phát lệnh mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT từ ngày 15/12/2021 - 14/2/2022.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc xử lý xe quá tải, quá khổ trên các tuyến đường ở huyện Can Lộc.

Thời điểm này, lực lượng CSGT các địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT hoặc phổ biến tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ được ngành chức năng tập trung kiểm soát.

Công an huyện Nghi Xuân ra quân kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vào tối 16/12. Ảnh: Hoài Nam

“Là địa phương tiếp giáp với Nghệ An nên thời gian tới đây, lưu lượng người và phương tiện qua lại, giao thương chắc chắn sẽ tăng cao. Đơn vị đã phối hợp với công an các xã, thị trấn tập trung cao công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân; đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên quốc lộ 8B, tuyến đường ven biển - vốn hay xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng”, Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết.

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, Hà Tĩnh đang nỗ lực đảm bảo ATGT những ngày cuối năm, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2021 (tính từ 15/12/2020 tới 14/12/2021), toàn tỉnh xảy ra 115 vụ TNGT, làm 96 người chết và 50 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 8 vụ TNGT, 6 người chết và 14 người bị thương. Các địa phương xảy ra số TNGT cao như: TX Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh... QL 1 là tuyến đường xảy ra nhiều vụ TNGT nhất, tiếp đó là QL 8, các tuyến tỉnh lộ, nội thị, liên xã...

Văn Đức