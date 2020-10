Quyết tâm cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đó là yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đặt ra tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện mục tiêu đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả phối hợp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Đơn vị tham mưu giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm tồn đọng ngay từ cơ sở; quan tâm nắm bắt dư luận, kiểm soát tình hình tại các địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, tránh để xảy ra sự việc phức tạp hay tình huống bị động, bất ngờ.

Lực lượng công an toàn tỉnh cũng chủ động triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng phương án chi tiết, kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau đại hội.

Thượng tá Đinh Việt Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về kết quả thực hiện đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, không để đối tượng xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước; phát động mạnh mẽ các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh đề xuất mỗi đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, không để các đối tượng tập trung vào TP. Hà Tĩnh; bộ phận tiếp dân cần chuẩn bị phương án kỹ lưỡng để sẵn sàng giải quyết khi có tình huống xảy ra.

Tại buổi làm việc, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự tại địa phương để đưa ra dự báo về các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thạch Hà, địa phương giáp ranh với TP. Hà Tĩnh hiện cơ bản ổn định. Các vấn đề tồn đọng đang được chính quyền địa phương tập trung giải quyết, tháo gỡ.

Theo đó, đại biểu cho rằng, cần phải giải quyết các tồn đọng ngay từ cơ sở; có biện pháp “vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn” đối với các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự; sâu sát cơ sở nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân; xây dựng kịch bản cụ thể với từng tình huống, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; tăng cường quản lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội…

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh: Cần phải giải quyết, ổn định tình hình ngay từ cơ sở; đồng thời, đề nghị từng địa phương cần có phương án rà soát, theo dõi các đối tượng nổi cộm trên địa bàn.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đưa ra giải pháp cần tổ chức đối thoại, có biện pháp răn đe phù hợp với từng tính chất vụ việc; các lực lượng chủ động phương châm “4 tại chỗ” để giải quyết tình hình phức tạp có thể xảy ra.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đề nghị các địa phương cần bám sát, rà soát từng đầu việc để tập trung xử lý; tăng cường tuyên truyền vận động, nắm tâm tư tình cảm của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gợi ý phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh cần đặt trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh để xây dựng kịch bản kỹ lưỡng.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hoan nghênh các ban ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; bảo vệ thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu mỗi địa phương cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tuyệt đối không được phép chủ quan, cần tiếp tục nắm chắc và dự báo sát tình hình, lường trước các tình huống có thể xảy ra; thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trước, trong và sau đại hội, dự báo tình hình an ninh chính trị, an ninh truyền thông và an ninh mạng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, tác động xấu tới dư luận xã hội. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi địa phương cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, cần xác định các mục tiêu trọng điểm, quản lý chặt chẽ an ninh chính trị, an ninh truyền thông với quyết tâm cao nhất, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thùy Dương - Anh Tấn