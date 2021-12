Công an huyện Hương Khê vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Bình (SN 1981, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) và Phan Đình Quý (SN 1982, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.