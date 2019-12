Thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Quốc (SN 2001) trú thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc, về tội trộm cắp tài sản.