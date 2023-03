Sử dụng pháo trái phép, người đàn ông ở Can Lộc bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Sử dụng 4 ống pháo hoa nổ trái phép, ông N.V.M. (SN 1959, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 13/2, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.M. về hành vi sử dụng pháo trái phép.

Trước đó, vào hồi 20h, ngày 13/1, ông N.V.M. đã lấy 4 ống pháo hoa nổ mang ra trước vườn nhà để đốt. Khi đang thực hiện hành vi thì bị Công an thị trấn Nghèn phát hiện và lập biên bản.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.M. khai nhận, trước đó, khi đang đi tập thể dục đã nhặt được số pháo trên tại đường Bắc Sơn (thuộc TDP 7, thị trấn Nghèn) nên đưa về cất giữ để sử dụng.

Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 13/2/2023, UBND huyện Can Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.V.M. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Sử dụng pháo, thuốc pháo trái phép”.

L.C