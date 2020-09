Tai nạn liên hoàn trên QL 1A qua Hà Tĩnh, xe container lật nghiêng, 2 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy xảy ra sáng 30/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Cẩm Thành (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) khiến người lái xe máy tử vong.

Vào lúc 9h22", trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua ngã ba Cẩm Thành (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy.

Sau cú va chạm, xe container lao vào nhà dân và lật đổ.

Theo trích xuất camera an ninh địa phương, thời điểm trên, xe máy mang BKS 37 - 026NA đi từ huyện lộ 121 xuống Quốc lộ 1A (đoạn ngã ba Cẩm Thành) thì gặp xe container mang BKS 76R 004.26 do lái xe Nguyễn Trung Hiếu (chưa xác định được quê quán - PV) điều khiển từ hướng Bắc vào Nam. Do không kịp tránh, xe máy va chạm với xe container.

Video: Tình huống xảy vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Tai nạn khiến người điều khiển xe máy – ông Đặng Hữu U. (SN 1936, ở thôn Hoa Thám, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Người điều khiển xe máy tử vong khi trên đường cấp cứu.

Sau cú va chạm nói trên, xe container tiếp tục lao sang làn đường đối diện và va chạm nhẹ với một chiếc xe máy khác mang BKS 38H4 - 5218, khiến người điều khiển xe máy bị thương.

Xe container lao sang làn đường đối diện và tiếp tục va chạm xe máy mang BKS 38H4 - 5218 khiến người điều khiển xe máy bị thương

Theo quán tính, xe container lao vào nhà dân bên đường, đâm hỏng tường rào, mái che, cột cờ; sau đó, xe bị lật nghiêng.

Lực lượng Công an Cẩm Xuyên có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường, giải phóng ách tắc giao thông, điều tra, làm rõ vụ việc.

Phan Trâm