Tàng trữ pháo trái phép, một phụ nữ ở Nghi Xuân bị xử phạt 15 triệu đồng

Sau khi đặt mua 2 hộp pháo nổ trên mạng internet, D.T.H (SN 1999, ở thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản, xử lý theo quy định.

Ngày 4/1, UBND huyện Nghi Xuân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.T.H (SN 1999, ở thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành) số tiền 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Quyết định xử phạt D.T.H về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”.

Trước đó, vào khoảng 18h40" ngày 8/12/2022, D.T.H đi đến khu vực Trường THPT Nguyễn Công Trứ, thuộc địa phận thị trấn Xuân An để nhận 1 gói hàng qua dịch vụ chuyển phát.

Trên đường đi về nhà cất giấu thì H. bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị trấn Xuân An tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 túi ni lông, bên trong có chứa 49 ống hình trụ liên kết với nhau nghi là pháo nổ.

Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản làm việc, tạm giữ tang vật và tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan chức năng, D.T.H khai nhận: vào ngày 2/12/2022, thông qua trang mạng internet, đặt mua 2 bánh pháo hoa về chơi tết với số tiền 2,4 triệu đồng.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), khối lượng pháp nổ mà D.T.H tàng trữ trái phép được xác định nặng 3,18 kg.

Căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Nghi Xuân đã xử phạt vi phạm hành chính đối với D.T.H số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”, đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật.

Hữu Trung