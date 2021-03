Tạo “lá chắn thép” bảo vệ an toàn, tuyệt đối cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

Lực lượng công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần tạo nên “lá chắn thép” để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Rà soát, nắm bắt những người đang có mặt tại địa phương để lập danh sách cử tri tại các tổ bầu cử đang được lực lượng Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc) tập trung triển khai.

Thiếu tá Nguyễn Thế Truyền - Trưởng Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Một trong những nhiệm vụ mà 6 anh em chúng tôi đang dồn sức là lập danh sách cử tri đi bầu cử. Do số lượng người dân thị trấn khá đông (20.000 người dân ở 21 tổ dân phố), lực lượng công an gần như tận dụng tất cả quỹ thời gian trong ngày để rà soát, nắm bắt những cử tri đang có mặt tại địa phương để lên danh sách niêm yết tại 10 tổ bầu cử. Theo thống kê, số công dân của thị trấn đủ 18 tuổi trở lên là khoảng 13.000 người”.

Bên cạnh đó, lực lượng công an thị trấn còn tăng cường bám nắm địa bàn; phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng công an viên, thôn đội trưởng, Hội Cựu chiến binh... để soát xét các đối tượng cũng như xây dựng kịch bản xử lý các tình huống về ANTT có thể xảy ra trong thời gian triển khai bầu cử.

Công an thị trấn Nghèn và các đồng đội đã tích cực tuyên truyền về các quy định của pháp luật về bầu cử cho người dân.

Thông báo biến động về số lượng người dân đang cư trú tại địa phương cũng là việc mà Công an xã Sơn Long (Hương Sơn) đang triển khai hàng ngày. Hiện tại, xã Sơn Long có khoảng 2.300/2.978 cử tri tham gia bỏ phiếu. Xã cũng đã thành lập 4 tổ bầu cử tại 4 thôn.

Thượng úy Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã Sơn Long nhấn mạnh: “Ngoài bước lập danh sách cử tri, chúng tôi còn quan tâm tới việc nắm tình hình trong Nhân dân về thành phần ứng cử đại biểu HĐND các cấp thông qua biện pháp nghiệp vụ và dư luận. Nếu người ứng cử không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định, Công an xã sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương để có phương án giải quyết”.

Cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) trao đổi về kết quả công tác bảo đảm ANTT cho các sự kiện lớn ở trong tỉnh thời gian vừa qua.

Theo Trung tá Thạch Trung Công - Đội trưởng Đội an ninh Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông (Phòng An ninh chính trị Nội bộ - Công an tỉnh): “Đội đã kịp thời triển khai toàn lực lượng, bám nắm địa bàn, lên danh sách những đối tượng nổi cộm, tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp... nhằm tạo sự ổn định ngay từ cơ sở”.

Ngoài việc đảm bảo ANTT gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19, 100% cán bộ, chiến sỹ đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng; xử lý nghiêm các đối tượng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

Lực lượng công an cũng đã phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự bầu cử; phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu có nội dung kích động, chống phá bầu cử để phục vụ công tác xác minh, xử lý, không để ảnh hưởng tới việc tổ chức các cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được lực lượng Công an Hà Tĩnh tập trung quyết liệt.

Ngày 16/11/2020, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 127 về công tác công an đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Kể từ đó đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực.

Theo đó, công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá nhanh, truy bắt đối tượng gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp... được cấp ủy chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chế độ thông tin, báo cáo công tác bảo đảm an ninh được cán bộ, chiến sỹ duy trì thường xuyên.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Phú - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế trên địa bàn, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng chống dịch gắn với đảm bảo ANTT. Phối hợp quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT 24/24h; bố trí quân số công an xã phối hợp với công an các cấp thực hiện tốt ANTT tại các khu cách ly tập trung cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý cư trú, nhân khẩu; quản lý tốt an ninh mạng, đấu tranh, xử lý, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng về tình hình dịch bệnh.

Tại Thông báo số 09 ngày 21/1/2021 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự là 1 trong 6 tiểu ban thực hiện nhiệm vụ phục vụ cuộc ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp, không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thùy Dương