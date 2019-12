Thạch Hà vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm

Vận động cán bộ và nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ và nhân dân... là các biện pháp giúp Công an Thạch Hà trấn áp thành công các loại tội phạm.

Chiều 31/12, Công an huyện Thạch Hà tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo lực lượng công an trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; cấp ủy chính quyền hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở; kêu gọi cán bộ, nhân dân, học sinh, người lao động đồng thuận giúp đỡ, hỗ trợ tích cực để lực lượng Công an huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT để nhân dân vui tết đón xuân trong bình yên và hạnh phúc

Bên cạnh đó, các ban, phòng, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần quán triệt các chủ trương của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; từ đó quan tâm, tăng cường, chỉ đạo các lực lượng có liên quan về công tác đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng Công an huyện tham gia diễu hành, ra quân trấn áp tội phạm

Đồng thời, thành lập các tổ công tác liên ngành gồm công an - quân sự - biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm, đặc biệt vào ban đêm để chủ động đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, cần huy động tối đa lực lượng công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT; xử lý các hành vi vi phạm theo chức năng, thẩm quyền.

Với mục tiêu đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân; trong đợt cao điểm này, Công an huyện sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp kịp thời các ổ nhóm, đối tượng, tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ tuyệt đối Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công an huyện Thạch Hà vừa phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển 10.000 bao thuốc lá lậu trên đường từ Quảng Trị ra Hà Nội.

Trong những ngày đầu ra quân, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 94 đối tượng, khởi tố 10 vụ, 12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ, 82 đối tượng; thu giữ 0,795g ma túy đá, 130,8 kg pháo các loại, 10.000 gói thuốc lá nhập lậu cùng hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có giá trị trên 300 triệu đồng.

Thùy Dương