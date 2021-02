Tháo hết ghế xe khách 16 chỗ để chở lượng lớn gỗ lậu từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc vừa phát hiện, bắt giữ ôtô khách vận chuyển gần 5m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an huyện Can Lộc tạm giữ phương tiện chở gỗ lậu.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 30/1/2021, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 15A thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi (đã tháo hết ghế hành khách) biển kiểm soát 37B-015.50, do Nguyễn Hồng Hương (SN 1974, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển, đang vận chuyển 20 khúc gỗ (gần 5m3) với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nên tổ công tác đã mời lái xe về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Cơ quan công an kiểm đếm tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hồng Hương khai nhận chở thuê cho Võ Văn Hùng (SN 1981, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê), đưa từ Quảng Bình ra huyện Đức Thọ tiêu thụ.

Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc làm rõ lý lịch số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: Công an Can Lộc bắt xe tải chở gỗ lậu trong đêm Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bắt xe tải vận chuyển gỗ lậu từ Hương Sơn ra Thanh Hóa Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ và Đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe ô tô biển số 36C - 17752 chở trái phép 8m 3 gỗ thành khí từ Hương Sơn ra Thanh Hóa.

Anh Đức