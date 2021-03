Thị trấn miền núi Hà Tĩnh lắp 13 camera giám sát an ninh trật tự

Thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiến hành lắp đặt 13 camera giám sát với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

13 camera giám sát an ninh được lắp đặt trên các tuyến được trục chính của thị trấn Vũ Quang.

Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an thị trấn Vũ Quang đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn thị trấn.

Hệ thống camera an ninh gồm 13 mắt, với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa, được lắp đặt tại các khu vực trung tâm, các trục đường chính...

Các mắt camera được kết nối với máy chủ tại Công an thị trấn, nơi thường xuyên có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình.

Hệ thống camera giám sát ANTT sẽ giúp cơ quan chức năng có đầy đủ dữ liệu, căn cứ phục vụ công tác đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Quang Phạm Duy Đạt cho biết: “Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn và con em xa quê ủng hộ lắp đặt thêm một số camera, phủ kín các tuyến đường chính trên địa bàn...”.

Văn Chung