Thông tin sai sự thật về Covid-19, chủ tài khoản Facebook ở Hà Tĩnh bị phạt 5 triệu đồng

Chủ tài khoản Facebook “Trang Nguyên” (tên thật là N.H.T., SN 1969, trú tại phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về người bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Chiều ngày 24/5, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Công an TX Kỳ Anh triệu tập N.H.T. về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/5, N.H.T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Trang Nguyên” đăng thông tin sai sự thật có nội dung: “Khẩn, Tổng đài taxi hoa sim thông báo 1 lái xe hãng Hoa Sim chở khách ra Bắc Giang đã nhiễm Covid-19 đang cách ly tại xã Kỳ Nam”.

Thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân của N.H.T.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.H.T. đã thừa nhận sai phạm và cho biết: “Do chưa kiểm chứng thông tin và nóng lòng muốn thông báo để mọi người cảnh giác nên đã đăng tải thông tin nói trên. Đây là lần đầu tiên vi phạm nên mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý ở mức thấp nhất”.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông N.H.T. đã vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân”.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.H.T số tiền 5 triệu đồng.

T.V