Thuê taxi đưa ma túy từ Thạch Hà lên Hương Khê thì bị bắt

Thuê xe taxi để vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng 9X ở Hà Tĩnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Võ Tuấn Mạnh (bên trái) và Dương Văn Kiều cùng tang vật vụ án.

Vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 30/10/2021, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với công an các xã: Thạch Đài, Ngọc Sơn tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT.550 - Tỉnh lộ 3.

Tại địa phận thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà), lực lượng chức năng phát hiện những người trên xe taxi hãng Mê Công mang BKS: 38A-182.45 đang lưu thông trên đường với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở ghế phụ phía sau xe có 10 viên ma túy tổng hợp được bọc trong gói giấy màu trắng.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy này là của đối tượng thuê xe Dương Văn Kiều (SN 1994, ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Qua đấu tranh, Kiều khai nhận số ma túy trên được Võ Tuấn Mạnh (SN 1995, ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) thuê vận chuyển lên Hương Khê.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Tuấn Mạnh.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Hữu Trung