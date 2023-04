Tìm tung tích thi thể trôi dạt vào bờ biển Cẩm Xuyên

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm tung tích của thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương.

Chiều 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương.

Thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thôn Liên Hương

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, nạn nhân được nhận dạng là nữ giới khoảng 25 – 35 tuổi; cao khoảng 1,48m, thể trạng trung bình. Nạn nhân mặc áo phông ngắn tay màu vàng, giữa áo có dòng chữ BALENCIAGA màu đen; mặc quần thun màu xám; trên cổ có đeo 1 vòng kim loại màu vàng đã bị hoen rỉ, chuyển sang màu đen.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát đi thông báo đến cơ quan công an các địa phương thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Quang Minh - Hải Hưng