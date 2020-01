Tổ chức đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo bình yên trên đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Chiều 3/1, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh (QPAN), an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy quân sự TP, Công an TP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các nhiệm vụ QPAN trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển trên địa bàn.

Theo đó, 2 ngành công an, quân sự đã chủ động tham mưu thực hiện nhiều giải pháp sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở vững mạnh toàn diện và phong trào quốc phòng toàn dân, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Trong năm, đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 412 vụ/702 đối tượng. Trong đó, xử lý hành chính 323 vụ/582 đối tượng; khởi tố 63 vụ/91 đối tượng phạm pháp hình sự; 134 vụ/224 đối tượng ma túy; 100 vụ/105 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường; phá 11 chuyên án về trộm cắp tài sản, đánh bạc, ma túy; điều tra, bắt giữ 5 vụ/16 đối tượng liên quan đến tín dụng đen và đã khởi tố 5 vụ/10 bị can…

Công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông trong năm 2019 được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo với các nhiệm vụ chủ yếu về quản lý hạ tầng giao thông đường bộ; giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và kiềm chế tai nạn giao thông…

Đặc biệt, đã rà soát, lắp đặt bổ sung, sửa chữa các biển báo hiệu đường bộ, hoàn thành dắm vá các ổ gà, ổ voi trên các tuyến đường trong đô thị; làm các gờ giảm tốc tại các nút giao, khúc cua, bổ sung các vị trí dừng đỗ trên lòng đường nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông....

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 5 đơn vị dân quân tự vệ trong phong trào thi đua quyết thắng 2019

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản 5.569 trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm trật tự công cộng… với số tiền xử phạt hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh trong năm có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt, trong việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các điểm nóng, các khu vực thường xuyên xẩy ra vi phạm. Các đơn vị, phường, xã đã chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị gắn với việc xây dựng các tuyến phố văn minh và phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho các đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến trong bảo vệ an ninh tổ quốc...

Tham gia thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, năm 2020 có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 nên nhiệm vụ QPAN, an toàn giao thông, trật tự đô thị cần tiếp tục được chú trọng thực hiện ngay từ đầu năm. Đặc biệt, cần chủ động nắm tình hình, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

..và trao giấy khen đơn vị tiên tiến của Bộ CHQS tỉnh cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp tuyên truyền hiệu quả để nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe"; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn, sớm tham mưu, có giải pháp đặt thêm các biển tải trọng...

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được, hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khen tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 5 đơn vị dân quân tự vệ trong phong trào thi đua quyết thắng 2019; Công an tỉnh khen tặng 6 “Đơn vị quyết thắng”, 8 “Đơn vị tiên tiến” trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị tiên tiến và nhiều danh hiệu khác.

Thành Chung