Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh xử lý gần 3.800 trường hợp vi phạm ATGT

Sau 6 tháng hoạt động, Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, lập biên bản 3.718 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT, trật tự ATGT.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), giữa tháng 12/2022, Công an Hà Tĩnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt 238 (gọi tắt là Tổ công tác 238).

Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh gồm 85 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ công tác 238 kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thời gian qua, Tổ công tác 238 đã thực hiện công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín trên các tuyến, địa bàn và khu vực trọng điểm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm tội, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự ATGT.

Sau 6 tháng hoạt động (từ 15/12/2022 – 1/6/2023), Tổ công tác 238 đã phát hiện, lập biên bản 3.718 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Các hành vi bị xử lý chủ yếu vi phạm nồng độ cồn, ma túy; thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định…

Các trường hợp vi phạm bị Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh xử lý nghiêm.

Tại hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của Tổ công tác 238 sau 6 tháng hoạt động (chiều 1/6), Công an Hà Tĩnh cho rằng, việc triển khai mô hình hoạt động Tổ công tác 238 phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, đảm bảo trật tự ATGT trong tình hình hiện nay. Hoạt động hiệu quả của Tổ công tác 238 góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đơn vị này dần trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.

Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác 238 với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT, trật tự ATGT, trong đó, có tình trạng thanh thiếu niên, học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng đồ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông… Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và trực tiếp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Nhung Đức