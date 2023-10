Tổ công tác Bộ Công an xử lý 25 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Hà Tĩnh chỉ trong 1 ngày

Tổ công tác số 5 - Bộ Công an và các lực lượng phối hợp của Công an Hà Tĩnh đã xử lý 25/26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại huyện Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh trong ngày 5/10.

Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

Ngày 5/10, Tổ công tác số 5 (Bộ Công an) gồm 13 cán bộ, chiến sỹ do Thượng tá Trần Quang Hòa - Phó Trưởng phòng 1/C08 làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến QL 8A.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, tổ công tác đã kiểm tra ở khu vực thuộc tổ dân phố 8A, phường Bắc Hồng trong thời gian từ 12h30 - 16h. Tại huyện Hương Sơn, tổ công tác đã kiểm tra ở km35+800 thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu trong thời gian từ 19h - 22h30.

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm tại thị trấn Phố Châu.

Các lực lượng đã tiến hành kiểm tra 1.992 phương tiện (632 ô tô, 1.360 mô tô), qua đó, phát hiện, xử lý 26 trường hợp vi phạm, trong đó 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (4 ô tô, 21 mô tô) và 1 ô tô tải chở hàng vượt quá chiều dài.

Hoài Nam