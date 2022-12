Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh ra quân

Các lực lượng trong Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh đã tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ… góp phần răn đe, trấn áp các loại tội phạm.

Tối 27/12, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh tổ chức ra quân tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh gồm các lực lượng cảnh sát: giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội, hình sự, kinh tế, ma túy, cơ động và Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các trục đường chính thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Các lượng lượng ra quân.

Các lực lượng trong tổ công tác tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn… qua đó góp phần răn đe, trấn áp các loại tội phạm, không để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Tổ công tác 238 kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Ngay trong đêm đầu ra quân, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 15 trường hợp với các hành vi, tạm giữ 13 phương tiện, xử phạt hành chính trên 70 triệu đồng với các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; 1 trường hợp không gắn biển số, vượt đèn đỏ.

Tổ tiến hành lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm.

“Với phương châm không có “vùng cấm”, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt 238 sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, không thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật” - đồng chí Trung tá Phạm Duy Thành, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt 238 cho biết.

Theo kế hoạch, Tổ công tác đặc biệt 238 sẽ thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến hết thời điểm tết Nguyên đán Quý Mão.

Tổ sẽ thường xuyên thay đổi các chốt làm nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông để người dân vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý