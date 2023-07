Tông xe liên hoàn, một người bị gãy chân

Vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h40 chiều nay (28/7), xe bán tải mang BKS 38C-054.61 do chị Trần Thị Ánh Ngọc (trú tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê) điều khiển chạy trên trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng TP Hà Tĩnh - Quảng Bình, khi đến địa phận TDP 7, thị trấn Hương Khê và rẽ trái sang bên kia đường để ra bờ hồ Bình Sơn thì bị xe đầu kéo mang BKS 37C-157.74 kéo theo rơ-moóc mang BKS 37R-017.96 do anh Chu Mạnh Dũng (SN 1978, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng ngược lại đâm vào.

Chiếc xe máy bị tông gián tiếp khiến chủ nhân gãy chân.

Sau khi bị tông, xe bán tải mang BKS 38C-054.61 va vào chiếc xe máy mang BKS 17B3-584.80 do chị Phạm Thị Huyền (SN 1977, trú tại xã Phú Phong, Hương Khê) dựng gần đó khiến chị này bị gãy chân, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê sơ cứu ban đầu rồi chuyển lên tuyến trên.

Nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an thị trấn Hương Khê tới phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Đức Quyền