Trang bị kỹ năng, tận dụng tốt “thời điểm vàng” dập tắt hỏa hoạn tại khu dân cư

Các thành viên tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy ở Hà Tĩnh đã chủ động ứng phó, phối hợp tốt các lực lượng tại chỗ, tận dụng “thời điểm vàng” dập tắt hỏa hoạn.

Thực tập ứng phó sự cố cháy, nổ tại Tổ liên gia an toàn về PCCC số 7, thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986) có căn nhà kết hợp cửa hàng kinh doanh đồ tiện lợi ở thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Dọc tuyến đường nơi gia đình chị Hiền sinh sống cũng có thêm nhiều hộ dân khác mở các ki-ốt kinh doanh, buôn bán hàng tạp hóa, đồ gia dụng.

Dù đã chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khi trang bị bình chữa cháy, sửa sang lại hệ thống điện nhưng vì cửa hàng có nhiều mặt hàng, vật dụng dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ vẫn luôn khiến chị Hiền lo lắng.

Vậy nên, khi được lực lượng Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC (Tổ liên gia an toàn về PCCC số 7), gia đình chị Hiền cùng các hộ dân trong khu vực đã tích cực ủng hộ.

Các thành viên trong tổ liên gia tham gia tích cực vào thực tập phương án PCCC tại “Tổ liên gia an toàn về PCCC”.

Tổ liên gia an toàn về PCCC số 7 ở thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn được thành lập với 6 hộ, trong đó có 5 hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các nhà trong tổ liên gia đều có kiến trúc dạng nhà ống với tầng 1 chủ yếu sử dụng để kinh doanh, tầng trên sử dụng làm kho chứa hàng hóa và là nơi gia đình sinh hoạt. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là chất dễ cháy như: mút xốp, đồ gia dụng, hàng điện tử, khí dầu hóa lỏng…

Tham gia tổ liên gia an toàn về PCCC, mỗi hộ được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực), lắp đặt 1 bộ tổ hợp chuông và đèn báo cháy (khi 1 hộ bấn nút, toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu).

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, tối 10/9, tổ liên gia số 7 ở thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn cùng 38 tổ liên gia trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức thực tập phương án PCCC tại tổ liên gia an toàn về PCCC với quy mô toàn quốc.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên quá trình thực tập ứng phó với sự cố cháy, nổ tại tổ liên gia số 7, thôn Lộc Ân nói riêng và 38 tổ liên gia an toàn về PCCC ở Hà Tĩnh nói chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra. Chỉ trong vòng 10 phút - “thời điểm vàng” xử lý sự cố cháy nổ, đám cháy đã được khống chế, dập tắt, đảm bảo an toàn về con người, tài sản. Những người tham gia đã rút ra được nhiều kinh nghiệm khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.

Mỗi mỗi hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn về PCCC được trang bị các thiết bị, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo có thể ứng phó tốt khi có tình huống bất ngờ về cháy, nổ.

Cũng là đơn vị được lựa chọn để thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn về PCCC vào tối 10/9, 6 thành viên thuộc tổ liên gia số 1, TDP 9, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cùng lực lượng tại chỗ phối hợp nhuần nhuyễn, triển khai có hiệu quả tình huống giả định trong thực tập phương án PCCC.

Chủ tịch UBND phường Nam Hà Trần Xuân Sơn cho hay: 6 hộ gia đình ở tổ liên gia số 1, TDP9 có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và nằm ngay gần chợ TP Hà Tĩnh – chợ lớn nhất ở Hà Tĩnh, nên việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác PCCC, trong đó có việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC là rất cần thiết.

Thực tập ứng phó sự cố cháy, nổ tại tổ liên gia an toàn về PCCC số 1, TDP 9, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Theo ông Sơn, mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các hộ gia đình mà còn tăng cường tình đoàn kết, huy động cả tổ liên gia vào cuộc để tổ chức PCCC khi có sự xảy cháy.

Việc tận dụng 4 tại chỗ trong PCCC nhằm tận dụng “thời điểm vàng”, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho hay: Việc tổ chức thực tập ứng phó với sự cố cháy, nổ trong khu dân cư có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân các tổ liên gia an toàn về PCCC. Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC như những cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nhằm báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động nhân dân tham gia chữa cháy, chớp lấy “thời điểm vàng” sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có cháy nổ xảy ra.

Buổi thực tập tổ liên gia an toàn về PCCC góp phần trang bị thêm cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng trong PCCC&CNCH

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại cho cháy, gây ra, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC&CNCH, trong đó đã thành lập 301 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 393 mô hình điểm chữa cháy công cộng, góp phần đảm bảo an toàn về PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại địa phương, khu dân cư, thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH cho các tầng lớp nhân dân, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia.

Văn Đức