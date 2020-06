Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong hoạt động đối ngoại

Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiếp tục chủ động trao đổi, phối hợp xử lý kịp thời, đảm bảo pháp luật và yêu cầu đối ngoại các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Chiều 11/6, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người nước ngoài Đặng Minh Khôi; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Thượng tá Đinh Việt Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại.

Theo báo cáo, thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh và sở Ngoại vụ đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại.

Các phòng, đơn vị hai bên đã thường xuyên chủ động phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc các lĩnh vực theo quy chế.

Công tác trao đổi thông tin đã được hai bên chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức đảm bảo chất lượng, nhằm giải quyết công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả cao nhất.

Trưởng phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Việt: Sở Ngoại vụ thường xuyên thông báo kịp thời cho Công an tỉnh các quy định mới nhất của các nước về chính sách xuất nhập cảnh.

Sở Ngoại vụ thường xuyên thông báo các chương trình hoạt động của các đoàn lâm thời, những thông tin về các tổ chức quốc tế triển khai dự án tại địa phương để Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án bảo vệ, phát hiện kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh: Hai đơn vị tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin theo hướng chủ động, linh hoạt hơn, đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian.

Qua 4 năm thực hiện quy chế, công tác đối ngoại nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh nói riêng đạt hiệu quả tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp triển khai thực hiện quy chế giữa Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường, củng cố, mở rộng hợp tác quốc tế.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, thời gian qua, 2 đơn vị đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ đánh giá việc thực hiện quy chế từ đó rút ra những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn cần khắc phục để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế;

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại; tăng cường, củng cố, mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là với hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn của nước bạn Lào.

Nam Giang