Triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ pháo khối lượng lớn, bắt 6 đối tượng ở Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phá đường dây buôn bán, tàng trữ hàng cấm; bắt 6 đối tượng, thu giữ hơn 115kg pháo.

Các đối tượng và hơn 115kg pháo tại cơ quan công an.

Khoảng 15h30’ ngày 18/12/2020, tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga (Can Lộc), Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Q. (SN 2003, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ) và Đậu Ngọc A. (SN 2003, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) đang có hành vi vận chuyển 5,6kg pháo.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên của Đinh Văn Quân (SN 1975, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ). Trên cơ sở đó, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Văn Quân, thu giữ 2,8kg pháo.

Các đối tượng (từ trái sang): Đinh Văn Quân, Trần Xuân Tình, Phan Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Quân khai nhận đã mua pháo của đối tượng tên Tình ở xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) về chia ra cất giấu tại nhà riêng và nhà bà Phạm Thị Hồng (SN 1963, cùng ở xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; gia đình bà Hồng hiện không có mặt tại địa phương) để bán để kiếm lời.

Tiến hành khám xét tại nhà bà Phạm Thị Hồng, lực lương công an thu giữ thêm 25,2kg pháo.

Tiếp tục điều tra, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Trần Xuân Tình (SN 1975, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), Phan Thanh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) và Đậu Xuân Vinh (SN 1977, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Hơn 115 kg pháo được thu giữ từ các đối tượng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an thu được 33,9kg pháo tại nhà đối tượng Tình; thu 45kg pháo trong một kho hàng tại Khe Tắc, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn - là nơi Tuấn làm việc và thu 2,8kg pháo tại nhà đối tượng Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đinh Văn Quân, Trần Xuân Tình và Phan Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra điều tra mở rộng.

Anh Cường