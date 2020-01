Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 14-1, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là chiến công đầu xuân trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020 theo Điện chỉ đạo của Bô Công an, có sự phối hợp giữa 2 đơn vị chủ trì là Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều đơn vị Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Phạm Văn Bình

Trước đó, ngày 8-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 2 đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 16 tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, các tổ công tác đã thu giữ 550 triệu tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay; 42 ổ cứng; 117 thẻ ATM ngân hàng; 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân,1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đến nay, bước đầu xác minh, 10 đối tượng đã liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới, tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng Internet với số tiền chơi bạc ước tính 10.000 tỷ đồng.

Đối tượng giỏi công nghệ tham gia đường dây tổ chức đánh bạc Nguyễn Tuấn Hải

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 đối tượng thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Văn Bình (SN 1986), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988), trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Dương Thanh Hải (SN 1985), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tang vật vụ án

5 đối tượng thực hiện hành vi “Đánh bạc” gồm: Triệu Vân Trường (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lương Quốc Dũng (SN 1989), trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Võ Hồng Quân (SN 1982), trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Hà Văn Duy (SN 1989), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo Cục cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng Kxxx.com. Nhà cái Kxxx.com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng Đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới, như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines. Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Kxxx.com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo CAND