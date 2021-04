Triệt xóa băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại BV Tâm thần TW I

Ngay tại phòng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Ngày 31/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Cụ thể, Cơ quan Công an đã bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ số lượng lớn chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, cùng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng tháng 1/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố, do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần. Đối tượng vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Trong thời gian điều trị, Nguyễn Xuân Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện.

Ngày 7/1/2020, Công an quận Hai Bà Trưng Bà Trưng đã bắt Nguyễn Xuân Quý về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.

Đáng chú ý, do có thời gian dài ở bệnh viện, Nguyễn Xuân Quý đã tạo mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn, ở theo nhu cầu.

Tuy nhiên, lợi dụng việc này, ngay tại phòng điều trị, Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý cùng “đàn em” và mời bạn bè đến để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả cán bộ của bệnh viện.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Quý còn sử dụng phòng điều trị này là nơi để giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch.

Nguyễn Xuân Quý không trực tiếp đưa “hàng” mà sai “đàn em” mang giao cho khách hoặc hẹn điểm đón hàng là khu vực sân tenis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện và ném “hàng" qua của sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Quý còn cài cắm “đàn em" là Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường túc trực tại cổng bệnh viện, ngụy trang là lái xe taxi và xe ôm công nghệ Grab làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy cho khách mua.

Căn cứ các tài liệu xác minh thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội báo cáo xác lập chuyên án (bí số 8030), để tập trung lực lượng đấu tranh.

Theo đó, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy này, bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật là ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)