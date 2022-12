Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở Hương Sơn

Phương thức mà nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như: facebook, zalo...

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc ở Hương Sơn.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán, đặc biệt là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, qua nắm tình hình và quản lý đối tượng, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với công an các xã, thị trấn phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ ngày 15/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Lê Huỳnh Đức là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Sơn bước đầu đã làm rõ 10 đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá do Đức cầm đầu gồm: Lê Văn Thái (SN 1986), Lương Văn Hiếu (SN 1997) cùng trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu;

Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1999, trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2); Lê Văn Đạt (SN 2003, trú tại TDP 4, thị trấn Phố Châu); Dương Xuân Hải (SN 1998, trú tại thôn 6 xã Sơn Giang); Dương Văn Đô (SN 1993, trú tại thôn 3, xã Sơn Giang); Đoàn Nguyên Khoa (SN 1984) và Đoàn Ánh Dương (SN 2003), cùng trú tại thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa; Dương Xuân Hùng (SN 1990, trú tại TDP 3, thị trấn Phố Châu); Đào Lê Thế Ân (SN 1997, trú tại thôn Thịnh Bằng xã Sơn Bằng).

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, tài sản và các tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án

Qua điều tra ban đầu, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, điện thoại... Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, che giấu hoạt động phạm tội của mình.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch đánh bạc là trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trên về hành tội đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Sơn