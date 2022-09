Triệu tập “quái xế” kẹp ba, lạng lách, đánh võng trên tỉnh lộ ở Can Lộc

Trường hợp bị triệu tập là T.Đ.T (SN 2007, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), có hành vi điều khiển xe mô tô, kẹp ba, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

T.Đ.T và tang vật vi phạm.

Ngày 25/9/2022, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 2 người, lạng lách, đánh võng”, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 548 (thị trấn Nghèn, Can Lộc).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Can Lộc) đã phối hợp với Công an thị trấn Nghèn kiểm tra, rà soát qua hệ thống camera an ninh, xác định được “quái xế” là T.Đ.T., chở trên xe T.V.Q. (SN 2007, trú ở thị trấn Đồng Lộc) và T.D.A.Q. (SN 2007, trú ở xã Xuân Lộc).

Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Can Lộc làm việc với các thanh niên vi phạm TTATGT.

Tại cơ quan công an, T.Đ.T. khai nhận, chiều ngày 25/9/2022, điều khiển xe mô tô 38C1-445.85 chở theo T.V.Q. cùng T.D.A.Q. xuống thị trấn Nghèn chơi và đã có các hành vi vi phạm trên.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an huyện Can Lộc lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.Đ.T. về các hành vi vi phạm: điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường; chở theo 2 người trên xe; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe và tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định.

M.Đ