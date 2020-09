Trộm xe máy ở Hà Tĩnh, lẩn trốn vào Bình Dương vẫn không thoát

Sau khi thực hiện 3 vụ trộm xe máy, Dương Văn Đại (SN 1986, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng di lý Dương Văn Đại về Trụ sở Cơ quan Điều tra Công an huyện Thạch Hà

Công an huyện Thạch Hà vừa chủ trì phối hợp với với Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng truy nã Dương Văn Đại (SN 1986, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An (Bình Dương).

Trước đó, từ 12/2018 đến 1/2019, Dương Văn Đại đã cùng với Nguyễn Kim Đức (SN 1985, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Đối tượng Dương Văn Đại tại trụ sở Công an huyện Thạch Hà.

Ngày 22/1/2019, Công an huyện Thạch Hà bắt giữ và ra lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Đức; ngày 25/1/2019, cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh khởi tố bị can, đồng thời triệu tập Dương Văn Đại đến làm việc thì đối tượng đã trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Đại nhằm tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Quang - Phúc Kiệt