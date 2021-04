Trong 2 tiếng đồng hồ, Công an Can Lộc xử phạt 34 trường hợp vi phạm giao thông

Trong số 34 trường hợp vi phạm an toàn giao thông ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có khá nhiều học sinh THCS, THPT.

Video: Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc xử phạt các trường hợp vi phạm.

Trước tình trạng một bộ phận người dân không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sáng nay (26/4), Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc đã huy động lực lượng ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm. Địa điểm lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ là tại các tuyến đường ở thị trấn Nghèn, đặc biệt là khu vực gần trường học.

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ (từ 6 - 8h), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp người đi xe máy, xe máy điện không chấp hành pháp luật. Các vi phạm chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy định, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe...

Ghi nhận cho thấy, trong số các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, có khá nhiều học sinh THCS, THPT - dù đầu năm học, các em đã được ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Trong số học sinh vi phạm có cả học sinh nữ. Trong ảnh: Nữ học sinh này vi phạm đi xe máy điện chở bạn nhưng bạn không đội mũ bảo hiểm.

Trung tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho hay: Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ra quân, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 34 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 16 phương tiện (8 xe máy điện, 8 xe mô tô). Các trường hợp vi phạm sau khi được lực lượng chức năng giải thích đã nhận ra lỗi vi phạm".

Được biết, với các học sinh không chấp hành pháp luật về ATGT, Công an huyện Can Lộc sẽ gửi thông báo về nhà trường, đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp với nhà trường, phụ huynh để các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Thời gian tới, Công an huyện Can Lộc sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp không chấp hành pháp luật về ATGT, trong đó có xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng...

Thạch Quý