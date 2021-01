Trữ hồng phiến trong nhà để dùng dần, U50 bị khởi tố

Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Ngọc Phương (SN 1971, trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đặng Ngọc Phương cùng tang vật vụ án.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khoảng 18h30 ngày 12/1/2021, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an xã Sơn Kim 2, Công an thị trấn Tây Sơn phát hiên, bắt quả tang Đặng Ngọc Phương đang có hành vi tàng trữ 70 viên hồng phiến (có khối lượng 7, 6424 gam).

Quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Ngọc Phương, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 82 viên hồng phiến (có khối lượng 8,2274 gam) được giấu ở phòng ngủ tầng 2 trong nhà của đối tượng.

Đặng Ngọc Phương tại cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn

Tại cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Phương khai nhận toàn bộ số ma túy này đối tượng mua về để sử dụng cho cá nhân.

Được biết, Đặng Ngọc Phương là người nghiện ma túy đã nhiều năm; năm 2008, đối tượng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: Mua hồng phiến về để “bay” thì bị bắt Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1995, trú tại thôn Kim Thành xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an Hương Sơn khởi tố đối tượng tàng trữ hồng phiến Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Toại (SN 1991, trú tại thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ánh Dương