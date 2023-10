Trung úy công an ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đảm bảo an toàn giao thông

Sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đảm bảo an toàn giao thông của Trung úy Phạm Minh Hiếu - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh là đại diện duy nhất của khu vực miền Trung lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023”.

Video mô phỏng sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đảm bảo an toàn giao thông của Trung úy Phạm Minh Hiếu.

Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân (Bộ Công an) với tấm bằng loại giỏi, năm 2020, Phạm Minh Hiếu (SN 1998) khi ấy đang Thiếu úy, được phân công về công tác ở Đội An ninh Công an TP Hà Tĩnh.

Trung úy Phạm Minh Hiếu công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh.

Quá trình công tác, nhận thấy năng lực, niềm đam mê với công nghệ thông tin của người chiến sĩ trẻ, năm 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động Trung úy Phạm Minh Hiếu tới công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ngay khi đơn vị này được thành lập.

Vào đầu tháng 4/2023, khi nắm bắt được thông tin về cuộc thi sáng kiến “An toàn giao thông Việt Nam năm 2023” do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm kêu gọi sự chung tay, ủng hộ, tham gia đóng góp các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Trung úy Phạm Minh Hiếu đã đăng ký tham gia.

Sáng kiến của Trung úy Hiếu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ra sản phẩm giám sát ATGT.

Vận dụng những kiến thức đã được trang bị và hiểu biết của bản thân về công nghệ thông tin, Trung úy Phạm Minh Hiếu đã xây dựng ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ra sản phẩm giám sát ATGT với tính năng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều.

Ý tưởng của Trung úy Phạm Minh Hiếu là sẽ ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh của trí tuệ nhân tạo, áp dụng vào hệ thống camera giám sát của lực lượng chức năng. Thông qua trí tuệ nhân tạo, người dùng sẽ giám sát, theo thời gian thực lưu lượng phương tiện vào và ra khỏi khu vực, từ đó tính toán được lượng phương tiện giao thông đang lưu thông. Đồng thời, phát hiện và thông báo cho người dùng khi phát hiện phương tiện đi ngược chiều và lưu trữ hình ảnh phục vụ quá trình xử lý của lực lượng chức năng.

Với lợi thế được đào tạo bài bản, cùng niềm đam mê tìm tòi, khát vọng cống hiến, sáng kiến của Trung úy Phạm Minh Hiếu đã vượt qua 1.000 thí sinh của các tỉnh, thành khác, trở thành đại diện duy nhất của khu vực miền Trung lọt vào vòng chung kết của cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông năm 2023”.

Trung úy Phạm Minh Hiếu giới thiệu về sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều với các đồng nghiệp.

Chia sẻ về sáng kiến, Trung úy Phạm Minh Hiếu nói rằng, ý tưởng được bắt nguồn từ chính “trải nghiệm” của bản thân khi suýt gặp tai nạn giao thông do một phương tiện đi ngược chiều gây ra.

Nhận thấy sự nguy hiểm từ các phương tiện giao thông đi ngược chiều và phải có giải pháp khắc phục, trong khi quá trình giám sát camera khá tốn kém về mặt thời gian và con người nên chiến sĩ trẻ đã tự mày mò xây dựng ý tưởng. Trung úy Phạm Minh Hiếu mong muốn, sáng kiến của mình có thể được triển khai vào thực tiễn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong tham gia giao thông.

Ngoài sáng kiến về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều, Trung úy Phạm Minh Hiếu còn trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh, tham gia viết các bài báo khoa học về công nghệ thông tin, góp phần tích cực vào việc ứng dụng các phần mềm trong tham gia phá thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị thời gian qua.

Trung úy Phạm Minh Hiếu luôn tự tìm tòi, áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh cho biết: Trung úy Phạm Minh Hiếu là cán bộ trẻ luôn có trách nhiệm cao trong công việc và rất năng nổ, nhiệt huyết trong các phong trào của đơn vị. Từ những am hiểu, kiến thức và niềm đam mê về nghiên cứu khoa học, Trung úy Phạm Minh Hiếu đã chủ động xây dựng, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, Hiếu cũng tự tìm tòi, nghiên cứu và chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội những sáng kiến hay, ý tưởng về công nghệ có giá trị thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trung úy Phạm Minh Hiếu năng nổ tham gia các hoạt động của đơn vị.

Trung úy Phạm Minh Hiếu chia sẻ thêm rằng, bản thân đang “nung nấu” thêm ý tưởng về việc nghiên cứu, phát triển thêm nhiều ý tưởng khác để ứng dụng vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an.

Bằng sức trẻ, niềm đam mê nghiên cứu và nền tảng kiến thức vốn có của mình, tin tưởng rằng trong tương lai, chiến sỹ trẻ Phạm Minh Hiếu sẽ vận dụng xây dựng thêm nhiều ý tưởng, sáng kiến công nghệ hữu ích vận dụng vào thực hiện công tác chuyên môn ngày càng hiệu quả.

