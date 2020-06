Uỷ ban ATGT đề xuất luật hoá tốc độ 30 km/h khi qua khu vực trường học

Từ kết quả thực hiện Dự án “Giảm tốc độ - trường học an toàn”, Uỷ ban ATGT Quốc gia sẽ kiến nghị để luật pháp bảo vệ học sinh trước cổng trường.

Sáng nay 27/6, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Giai đoạn I và ký kết hợp tác triển khai Giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” được triển khai thí điểm tại thành phố Pleiku.

Được triển khai từ tháng 4/2018, đến nay, Dự án đã thiết kế và xây dựng mô hình cải tạo trường học an toàn một cách toàn diện bằng cách lắp đặt vạch sang đường nâng cao, gờ giảm tốc, sơn chữ “Đi chậm” trên mặt đường, lắp đặt biển báo quy định tốc độ mới tại các khung giờ học sinh đến trường và ra về, xây dựng vỉa hè mới, qua đó giúp giảm thiểu mức độ nguy hiểm ở khu vực trường học.

Tại khu vực các trường học tham gia dự án, độ an toàn của mô hình cải tạo đã được giám định kỹ thuật thông qua bộ công cụ “Đánh giá hạng sao trường học” và cho thấy cả 2 trường học đều đã thành công trong việc nâng mức độ an toàn lên 5 sao.

Kết quả giảm tốc độ tối đa của các phương tiện khi lưu thông qua khu vực 2 trường học tham gia dự án cũng thay đổi rõ rệt, với mức giảm là 18-21km/h. Đặc biệt qua theo dõi, trong số các vụ va chạm giao thông xảy ra đối với học sinh, tỷ lệ va chạm xảy ra gần khu vực trường học của các trường dự án giảm từ 34,1% xuống 30,4%.

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát ở phụ huynh, tỷ lệ phụ huynh học sinh có thể xác định chính xác giới hạn tốc độ tại khu vực các trường học đã tăng từ 15,9% ở đầu kỳ lên 65,8% ở cuối kỳ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc Gia phát biểu tại hội nghị đã đánh giá rất cao kết quả thực hiện dự án. Liên tục từ năm 2012 đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, TNGT đã liên tục kéo giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020: Toàn quốc xảy ra trên 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

"Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình TNGT vẫn rất phức tạp, số vụ TNGT còn nhiều, số người chết và bị thương do TNGT còn cao.

Bên cạnh những nguyên nhân do người lớn vi phạm quy định về ATGT gây TNGT cho trẻ em thì nhiều vụ TNGT xảy ra do trẻ em gây ra, đặc biệt là học sinh vi phạm quy tắc giao thông, như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX, đi xe sai phần đường, làn đường, dàn hàng ngang 3, 4 vừa đi vừa đùa nghịch…

Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn chưa cao cũng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến con số thương vong của trẻ em do TNGT ở nước ta vẫn còn rất cao, mỗi năm gần 1.500 trẻ dưới 18 tuổi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hùng cho biết, với trách nhiệm của mình sẽ làm việc với các cơ quan chuyên ngành để đề xuất giảm tốc độ tại các cổng trường học qua quốc lộ trên toàn quốc. Uỷ ban ATGT Quốc gia sẽ tham mưu, đề xuất luật hoá tốc độ 30km/h qua cổng trường học. Điều này nhằm bảo vệ trẻ em và kiện toàn pháp luật giao thông ở nước ta.

Ông Hùng cũng đề nghị lực lượng công an tỉnh lắp các camera an ninh giám sát tại cổng trường học. Việc này vừa kiểm soát tốc độ, kiểm soát phụ huynh đội MBH, bảo vệ an ninh học đường... Các kết quả giám sát dùng để phạt nguội sẽ rất hiệu quả đồng thời nâng cao ý thức của phụ huynh, người dân đi qua cổng trường học".

Từ kết quả đạt được, Giai đoạn 2 của Dự án “Giảm tốc độ - trường học an toàn” sẽ tiếp tục được triển khai từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2022, dựa trên cam kết của chương trình trong việc giáo dục trẻ em và tuyên truyền trong cộng đồng về những nguy cơ của việc vượt quá tốc độ, cũng như tập trung vào việc vận động chính sách thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và phối hợp công tác tuần tra xử lý vi phạm tốc độ cùng lực lượng CSGT.

Theo Baogiaothong